Final Four de la CAN : qui poursuivra la lutte pour le trophée ?

1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies 2025, revient sur les matchs captivants du 14 janvier qui détermineront les deux finalistes de la compétition et rappelle l’importance d’une approche responsable et équilibrée envers les paris.

Sénégal – Égypte, 14 janvier

Les « Pharaons » tenteront de prendre leur revanche sur les « Lions de la Téranga » après leurs déroutes en 2022 : aux tirs au but lors de la CAN et en barrages pour la qualification à la Coupe du monde. La tâche s’annonce ardue : le Sénégal bénéficie d’une fraîcheur physique optimale, après avoir battu le Soudan et le Mali en barrages dans des conditions favorables, et dispose d’un jour de récupération supplémentaire après les quarts de finale. Alors que l’Égypte a livré une véritable bataille à la Côte d’Ivoire, et avant cela, en huitièmes de finale, elle avait dû courir pendant 120 minutes face au Bénin.

Sadio Mané reste le leader de l’équipe du Sénégal. Durant cette édition, l’ancien attaquant de Liverpool a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Les « Lions de la Téranga » disposent d’un plus large éventail de joueurs de haut niveau que l’actuelle sélection égyptienne. Mais les Nord-Africains peuvent compter sur Mohamed Salah, qui réalise un parcours impeccable : quatre pions et un assist en quatre apparitions. Le rôle du joueur de Liverpool est primordial, tant sur le terrain que dans les vestiaires. Les Sénégalais ne doivent pas non plus oublier Omar Marmoush, auteur de deux réalisations.

L’Égypte est considérée comme outsider, mais ce rôle lui convient parfaitement. Les « Pharaons » ont du caractère et de la discipline, et la volonté de Salah, âgé de 33 ans, de remporter la Ligue des champions d’Afrique pour la première fois de sa carrière, pourrait bien être l’un des facteurs clés de leur succès.

Cotes : V1 – 2,23, X – 3,035, V2 – 4,12. Qualification pour la finale : Sénégal – 1,51, Égypte – 2,39

Maroc – Nigeria, 14 janvier

Ce match oppose la meilleure défense (le Maroc n’a encaissé qu’un seul but) à la meilleure attaque (le Nigeria a scoré 14 fois). Les « Super Eagles », qui avaient concédé 4 buts en phase de groupes, ont retrouvé leur équilibre lors des barrages. Face au Mozambique (4-0) et à l’Algérie (2-0), ils n’ont concédé que 5 tirs cadrés, tandis que leur gardien, Stanley Nwabali, a affiché 0 parade à son compteur – il n’y a eu rien à arrêter pendant toute la partie. Le finaliste de la précédente CAN pourrait toutefois s’écarter de son cap suite à la suspension de son milieu défensif clé, Wilfred Ndidi. Ndidi est peut-être même plus monumental pour les Nigérians que le blessé Azzedine Ounahi pour les « Lions de l’Atlas ».

L’arrière-garde marocaine, étant devenue une véritable révélation lors de la Coupe du monde 2022, n’a pas encore affronté d’adversaires aussi redoutables dans ce tournoi que Victor Osimhen (4 pions, 2 assists), Ademola Lookman (3 pions, 4 assists) et Akor Adams (2 pions, 2 assists, auteur de toutes les actions décisives en séries éliminatoires). Du côté des hôtes, on retrouve le brillant Brahim Díaz à la pointe, qui a marqué lors de chacun des 5 matchs, tandis qu’Ayoub El Kaabi n’a pas encore trouvé le chemin des filets en séries éliminatoires. Outre ce duo, seul Ismaël Saibara a scoré pour les « Lions de l’Atlas ».

Cotes : V1 – 2,363, X – 3,155, V2 – 3,565. Qualification pour la finale : Maroc – 1,6, Nigeria – 2,19

