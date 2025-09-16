Serrekunda West Nawettan at a glance

By Saderr Cham
Full week Five fixtures:
Tue: Star Boys FC vs. Hunters FC 2:30 pm
Tue: Blackpool FC vs. Kanifing Layout 4:30 pm
Wed: Kanifing United vs. Future Stars 2:30 pm
Wed: Tigers FC vs. Galaxy FC 4:30 pm
Thu: Luzan FC vs. Pencha 2:30 pm
Thu: Celtic FC vs. Erenjang United 4:30 pm
Fri: Tababi FC vs. Anfield FC 2:30 pm
Fri: Pipeline FC vs. Bilbao Fc 4:30 pm
Sat: Badala vs. Junction Bi FC 2:30 pm
Sat: Gintos FC vs. Unicorns FC 4:30 pm
Sun: Kawtally FC vs. Babun Fatty FC 2:30 pm
Sun: Emptyland FC vs. Bk Central 4:30 Pm
Full week Four results:
Celtic FC 0 – 0 Luzan FC
Runn Mango Fc 1 – 3 Pencha Fc
Pipeline FC 0 – 2 Tababi FC
Tranquil 0 – 1 Anfield FC
Gintos FC 0 – 0 Badala FC
Team Onana FC 2 – 1 Junction Bi FC
Kawtally 0 – 1 Emptyland FC
Oldhands FC 1 – 0 Bk Central FC
Manga 11 1 – 1 Dk United
Old Jeshwang 0 – 1 Jarington FC
Happapa FC 0 – 0 Janta Bi FC
Jattaz 3 – 1 Real De Jeshwang