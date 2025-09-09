SK/West Nawettan update

By Saderr Cham
Full week three results:
Team Onana FC 1- 2 Gintos Fc
Badala Fc 0 – 0 Unicorns
Empty land Fc 1 – 1 Babun Fatty Fc
Old Hands 0 – 2 Kawtally Fc
Old Jeshwang 0 – 1 Manga 11
Dk United Fc 0 – 1 Jeshwang City
Jattaz FC 0 – 4 Happapa Fc
Janta Bi 1 – 0 Cambeltown Fc
Kanifing Layout 1 – 1 Star Boys Fc
Bundas Fc 1 – 1 Hunters Fc
Galaxy Fc 1 – 1 Kanifing United
Future Stars Fc 0 – 0 Newcastle United
Full week Four fixtures:
Tue: Celtic Fc vs. Luzan Fc 2:30 pm
Tue: Runn Mango Fc vs. Pencha Fc 4:30 pm
Wed: Pipeline Fc vs. Tababi Fc 2:30 pm
Wed: Tranquil vs. Anfield Fc 4:30 pm
Thu: Gintos Fc vs. Badala Fc 2:30 pm
Thu: Team Onana Fc vs. Junction Bi Fc 4:30 pm
Fri: Kawtally vs. Emptyland Fc 2:30 pm
Fri: Oldhands Fc vs. Bk Central Fc 4:30 pm
Sat: Manga 11 vs. Dk United 2:30 pm
Sat: Old Jeshwang vs. Jarington Fc 4:30 pm
Sun: Happapa Fc vs. Janta Bi Fc 2:30 pm
Sun: Jattaz vs. Real De Jeshwang 4:30 pm